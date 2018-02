Confermate manifestazioni a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - Si è riunito nel tardo pomeriggio il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura a Bologna, per fare il punto sulle manifestazioni di domani in centro e, a quanto si apprende, non sono stati presi particolari provvedimenti in vista di una giornata che si preannuncia tesa.

Alle 19:30, in Piazza Galvani, è in programma il comizio di Forza Nuova: il leader Roberto Fiore presenterà i candidati per le prossime elezioni. Per protesta contro l'iniziativa, alle 17:30, davanti al Sacrario dei Caduti in Piazza del Nettuno, Anpi, Arci, Libera, Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato un presidio antifascista. Alle 18:30, in Piazza Maggiore, ritrovo degli attivisti del Nodo sociale antifascista che comprende diversi collettivi bolognesi. In Prefettura è stata messa a punto l'organizzazione e sono stati pianificati i controlli con l'impegno di tutte le forze dell'ordine e del Comune: obiettivo far sì che i diversi gruppi restino separati e che tutto si svolga in sicurezza.