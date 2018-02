Cinghiata dopo Bologna-Spal, 6 denunce

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - Sei tifosi del Bologna sono stati denunciati dalla Digos per rapina e lesioni per l'aggressione ad un sostenitore della Spal, il pomeriggio del 15 ottobre nei pressi dello stadio Dall'Ara, al termine del derby emiliano.

Il tifoso ferrarese, colpito con una cinghiata, aveva riportato la frattura della mandibola, con prognosi superiore a 40 giorni. Era insieme ad altri ed stato avvicinato da un gruppetto di ultras rossoblù che gli avevano intimato di consegnare loro la sciarpa biancoazzurra. Le analisi dei filmati non hanno consentito di individuare con certezza il tifoso che materialmente ha sferrato il colpo al volto. Le denunce sono sul tavolo del procuratore aggiunto Valter Giovannini. In ambienti investigativi c'è preoccupazione per la partita di ritorno, il 3 marzo a Ferrara, visto che su social e forum dei tifosi sembra che ci si stia preparando ad una sorta di resa dei conti. Il 15 ottobre ci fu anche un altro 'agguato' a tifosi della Spal, per cui ci furono quattro denunce.