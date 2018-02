Tafferugli Festa Pd,pm chiede 2 condanne

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - La Procura di Bologna ha chiesto due condanne a nove mesi e 12 assoluzioni per i 14 attivisti dei centri sociali cittadini (Hobo e Tpo), finiti a processo per i disordini in occasione della visita dell'ex premier Matteo Renzi, alla Festa dell'Unità della Montagnola. I due imputati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale. La protesta degli attivisti andò in scena il 3 maggio del 2015 e le forze dell'ordine dovettero intervenire sulla scalinata del Pincio e davanti allo Sferisterio per bloccare i contestatori e impedirgli di entrare nel parco. Nel febbraio dello scorso anno, su richiesta della Procura, il gip emise 14 decreti penali di condanna, a pene pecuniarie tra i 22.500 e i 45mila euro, per il coinvolgimento nei tafferugli. Decreti a cui si opposero i legali degli attivisti dando il via al processo. Nella prossima udienza, fissata per il 17 aprile, molto probabilmente ci sarà la sentenza.