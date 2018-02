Scontri Piacenza, noti gli aggressori Cc

(ANSA) - PIACENZA, 13 FEB - Sono 11 le persone denunciate a Piacenza dopo gli scontri con le forze dell'ordine di sabato durante una manifestazione antifascista. Si tratta di giovani provenienti da varie città, segnalati alla Procura piacentina per rapina, lesioni aggravate in concorso, resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale. Fra loro, anche i presunti autori del 'pestaggio' del carabiniere del Battaglione di Bologna. Sono stati individuati grazie al lavoro di sinergia tra Digos della Questura e nucleo informativo dei carabinieri.

Sono nove dunque le persone identificate nel corso della giornata, a cui si aggiungono i due organizzatori della manifestazione che sono stati denunciati per i reati di istigazione a delinquere e violazione delle disposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione.