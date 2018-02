Vento e mare mosso su costa E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 12 FEB - Allerta gialla per vento forte e mare mosso su tutta la costa dell'Emilia-Romagna per 24 ore.

Per la giornata di martedì 13 febbraio - spiega una nota di Arpae - sono previsti venti forti di Bora sul mare e fascia costiera, con valori previsti di 25-30 nodi (50-60 km/h), con moto ondoso fino a molto mosso al largo. Sono anche previste - prosegue la nota - residue precipitazioni sul settore centro-orientale a carattere nevoso a quote collinari e in forma di acqua mista a neve su fascia pedecollinare. Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio.