Sindaco Rimini: Greco lo assumiamo noi

(ANSA) - RIMINI, 12 FEB - "Gentilissimo dottor Greco, sicuramente non accadrà perché contrario a leggi, logica, numeri, buonsenso, progetti attuati, ma se mai l'allucinante/divertente 'editto bulgaro' di Fratelli d'Italia nei suoi confronti sortisse il suo effetto, Le dico già che il futuro Museo Internazionale Federico Fellini di Rimini sarebbe onorato di offrirle la direzione". Esordisce così la lettera aperta che il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha indirizzato al direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco in seguito alle recenti polemiche e all'ipotetico licenziamento del dirigente. "E' impressionante - ha detto Gnassi - il solo fatto di minacciarlo: un'eccellenza culturale italiana a cui si promette il licenziamento senza avere non solo alcuna base giuridica ma anche qualsiasi argomento minimamente plausibile". E quindi conclude il sindaco "Rimini sarebbe lieta di accogliere tra le sue braccia un uomo e un professionista di straordinarie capacità".