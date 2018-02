Mutinalive, al via iniziative per mostra

(ANSA) - MODENA, 12 FEB - Parte venerdì (ore 19) con 'Divine bevande', visita a tema dedicata alla produzione e consumo del vino in età romana e degustazione di Gevurztraminer, il primo weekend di 'Mutinalive', rassegna per adulti e bambini di attività collaterali alla mostra 'Mutina splendidissima. La città romana e la sua eredità', in programma fino all'8 aprile al Foro Boario di Modena. La mostra racconta origini, sviluppo e lascito che la città romana ha trasmesso alla città moderna, in occasione delle celebrazioni dei 2.200 anni dalla fondazione.

'Mutinalive' propone un calendario di appuntamenti con street art 3D, fumetti, spettacoli teatrali, laboratori creativi, incontri con esperti e spazi conviviali con aperitivi e degustazioni. Speciali percorsi di visita per scoprire di volta in volta con un linguaggio diverso, curioso e piacevole, i molteplici aspetti della città romana e la sua eredità, fino alla chiusura della mostra, curata dai Musei civici di Modena e dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio di Bologna.