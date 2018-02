Chiuse Collezioni Comune Bologna, lavori

(ANSA) - BOLOGNA, 12 FEB - Le Collezioni d'arte del Comune di Bologna saranno chiuse al pubblico per lavori al tetto di palazzo d'Accursio dal 13 febbraio al 13 marzo, quando riapriranno con un nuovo assetto espositivo. Per garantirne la fruizione anche durante i lavori, oltre 150 tra dipinti e sculture verranno riallestiti in un nuovo percorso, arricchito da opere in prestito e provenienti dai depositi, temporaneamente esposto in Sala Urbana, già restaurata nel 2013-14, e in tre sale contigue alle Collezioni collegate alla Sala Farnese, già parte del Museo Morandi prima del suo trasferimento al MaMbo e non interessate dal terremoto del 2012 che ha causato problemi ad alcuni spazi vicini. La nuova esposizione sfocerà poi in una mostra temporanea dal 16 marzo al 15 luglio. Durante i lavori, Sala Farnese e Cappella Farnese restano visitabili e gratuite.