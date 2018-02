Basket: Serie A, Sassari-Bologna 82-74

(ANSA) - SASSARI, 11 FEB - La Dinamo Banco di Sardegna Sassari si aggiudica il lunch match contro la Virtus Segafredo Bologna, battuta al PalaSerradimigni 82-74.In un clima infuocato, Sassari svolta nel finale, approfittando del passaggio a vuoto di Bologna, sino a quel punto padrona della gara. Le V nere chiudono avanti il primo quarto (11-15). Nonostante le rotazioni in cabina di regia gli uomini di Pasquini non trovano gioco in attacco e gli ospiti arrivano alla doppia cifra di vantaggio. Il divario cresce, +13 all'intervallo lungo (25-38). Al ritorno dagli spogliatoi è Planic a guidare la rimonta di Sassari con 6 punti fila insieme alle triple di Polonara. Il clima si scalda, gli ospiti provano ad allungare nuovamente ma i padroni di casa resistono e chiudono 50-57 la terza sirena. La Dinamo accelera, segna e difende, Jones e Tavernani gli uomini della provvidenza per il primo sorpasso della partita. La Segafredo sembra incapace di reagire, subisce ancora e i sardi volano fino alla doppia cifra di vantaggio, alla fine è 82-74.