'The art of food', Modena ok sui social

(ANSA) - MODENA, 10 FEB - Viaggia in rete, con il video per il web 'Modena, the art of food', la promozione di Modena e dei suoi sapori. In poco più di un mese il breve filmato con la voce dell'attore Lino Guanciale ha raggiunto oltre 600mila utenti di Facebook, con 206mila visualizzazioni, 13.500 like e 4.700 condivisioni. Il video del Comune racconta, in tre minuti di parole e immagini, non solo Prosciutto, Parmigiano Reggiano, Lambrusco e Aceto Balsamico, ma Modena, che con i suoi 24 marchi Igp e Dop è un punto di riferimento del mangiar bene.

Il video, realizzato con la collaborazione di Piacere Modena, è pubblicato sul portale web comunale (www.comune.modena.it), sul sito di promozione turistica (www.visitmodena.it), sui social media, anche Youtube, e sui canali multimediali del Comune, e sarà utilizzato in eventi pubblici e manifestazioni per valorizzare Modena sui circuiti nazionali e internazionali.

Le prime fiere in cui sarà utilizzato da Modenatur sono la Bit di Milano (11-13 febbraio) e Itb di Berlino (7-11 marzo).