Incendio dormitorio Bologna, 28 evacuati

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Ritorneranno oggi gli ospiti nel Rifugio notturno di via del Gomito, a Bologna, dopo l'evacuazione resa necessaria ieri sera da un incendio originato, poco prima delle 21, in una stanza per cause accidentali. Le 28 persone alloggiate - spiega una nota del Comune - sono state ricollocate per la notte in altre strutture comunali, al centro di accoglienza Beltrame e in via Fantoni.

Nessuna persona è rimasta ferita.

L'unica stanza della struttura oggetto delle fiamme e dichiarata inagibile sarà chiusa e riallestita per tornare a disposizione nei prossimi giorni. Durante le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco la Polizia Municipale è stata sul posto in ausilio e per gestire la viabilità.