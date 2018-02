Fiera Vicenza, apre 'Hit show'

(ANSA) - VICENZA, 10 FEB - Subito grande afflusso di pubblico alla Fiera di Vicenza per l'inaugurazione di "Hit Show", il salone internazionale della caccia, tiro sportivo, sicurezza e cinofilia venatoria, che resterà aperto sino a lunedì sera.

Organizzato da Italian Exhibition Group - la società delle fiere di Vicenza e Rimini - l'appuntamento registra numeri in crescita, con 380 aziende rappresentate (+14%), e un aumento del 13% dell'area espositiva, per complessivi 41 mila metri quadri.

Gli organizzatori stimano chela tre giorni possa richiamare a Vicenza oltre 40 mila persone, che potranno visitare i padiglioni suddivisi in quattro community merceologiche: hunting, target sports, individual protection e hit dog show.

Tra gli espositori, i marchi più importanti di un made in Italy anche in questo settore riconosciuto nel mondo. Nutrita la presenza di appassionati e buyer (almeno 200 questi ultimi) provenienti da 20 paesi, soprattutto dall'Est Europa.