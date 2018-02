Cuperlo: no campagna fratricida sinistra

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - "Vasco Errani è un amico di tante battaglie, è un riformista e io ho pensato fin dal momento in cui i percorsi si sono separati in questa campagna elettorale che fosse un dovere di tutti, del Pd e delle altre forze della sinistra o del centrosinistra, respingere le sirene di una campagna fratricida a sinistra perché non è quello di cui abbiamo bisogno noi e il Paese". L'ha detto a Bologna l'esponente della minoranza Pd, Gianni Cuperlo, a margine del presidio antifascista in Piazza del Nettuno. "Il campo di centrosinistra si presenta diviso in una campagna elettorale molto difficile. Dobbiamo guardare il lato che ci consente di pensare al dopo. Il giorno dopo bisognerà ricostruire l'unità di un perimetro largo di quel centrosinistra che in questa città ha sempre trovato ragioni per rinnovare se stesso. Penso a una figura autorevole come Prodi, all'appello che ha rivolto". Poco dopo, Cuperlo e l'ex presidente dell'Emilia-Romagna, in corsa per Leu al Senato, si sono incrociati e abbracciati.