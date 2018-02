A Bologna piazza antifascista

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Dopo le polemiche dei giorni scorsi intorno alla manifestazione di Macerata, i rappresentanti delle tante anime della sinistra - e non solo - si sono dati appuntamento in Piazza del Nettuno a Bologna al presidio antifascista convocato da Anpi, Arci, Cgil e Libera Emilia-Romagna. Ai piedi del sacrario che ricorda le vittime del nazifascismo, tanti i rappresentanti e candidati di Pd (Francesco Critelli, Sandra Zampa, Andrea De Maria), LeU (Vasco Errani), M5s (Alessandra Carbonaro, candidata alla camera e il capogruppo Massimo Bugani) oltre a Potere al Popolo e Sinistra Rivoluzionaria. Dal palco tra gli interventi, duro il segretario regionale Cgil, Luigi Giove: "Quello di Macerata non è stato un gesto isolato ma un attentato di matrice xenofoba e terrorista. In Italia - ha detto - ci sono associazioni fasciste che si muovono liberamente sul territorio e partiti di stampo fascisti che si presentano alle elezioni. E troppo spesso si lasciano spazi pubblici a chi non ha diritto di occuparli".