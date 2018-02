Lorenzin: vaccini E-R, la strada giusta

(ANSA) - MODENA, 9 FEB - Ha citato anche i dati delle vaccinazioni in Emilia-Romagna il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, a Modena per un incontro con gli studenti: "Ne ho parlato con l'assessore regionale Sergio Venturi e con il presidente della Regione Stefano Bonaccini. I risultati - ha detto - si stanno vedendo, abbiamo un rialzo importantissimo sulle obbligatorie, su quelle che erano le vecchie obbligatorie, ma si sta facendo anche un grosso recupero sulla trivalente con un +3%. Questa è la strada giusta e la popolazione l'ha capito".

"E ricordo però che - ha aggiunto la candidata per il centrosinistra nella città emiliana - sul morbillo siamo ancora lontani dai dati che ci mettono completamente in sicurezza. Sono di stamattina i dati di una Asl Toscana che - ha avuto dieci casi soltanto nel mese di gennaio e quindi dobbiamo stare molto attenti e non abbassare la guardia su questo tipo di vaccinazioni".