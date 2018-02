Denuncia falsa aggressione con accetta

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 9 FEB - Ha raccontato ai carabinieri di Reggio Emilia di essere stato minacciato con un'accetta da due amici e di essersi fratturato il tallone del piede nel tentativo di fuggire dall'appartamento. Peccato però, che il suo racconto fosse totalmente falso. Siamo a Brescello, nel Reggiano, e il protagonista della vicenda è un 30enne originario di Boretto: l'uomo, conosciuto dai carabinieri per via dei suoi precedenti, è stato denunciato per procurato allarme e simulazione di reato. I militari, dopo averne ascoltato il racconto, hanno provato a cercare dei riscontri, sentendo anche i due amici del ragazzo, un 48enne di Brescello e una 30enne mantovana, i quali hanno confermato la presenza in casa del giovane negando però ogni forma di minaccia. Alla fine, anche lui è crollato e di fronte agli investigatori si è giustificato dicendo: "Mi andava di dire così". L'unica cosa vera rimane la frattura del tallone, che è costata al ragazzo una prognosi di 25 giorni dopo le cure mediche in ospedale.