Castelfrigo: accordo, Cgil rimuove blocco

(ANSA) - MODENA, 9 FEB - Al quarto giorno di blocco delle merci è accordo alla Castelfrigo, al centro di una complessa vertenza dopo i 127 licenziati dalle due 'finte' coop di lavorazione carni in appalto. Lo rendono noto sia la Regione Emilia-Romagna che Flai e Cgil regionali. In una lettera all'assessore alle Attività produttive Palma Costi, la Castelfrigo comunica che "da sabato 10 febbraio - fa sapere la Regione - saranno inseriti in azienda solo persone provenienti dal bacino di lavoratori oggetto della procedura di licenziamento collettivo conseguente alla cessazione degli appalti, ripristinando" le condizioni di organico al 2 febbraio.

La Regione ha infatti convocato l'azienda chiedendo e ottenendo il rispetto dell'accordo del 29 dicembre, precedente alla scelta unilaterale di Castelfrigo nelle ultime assunzioni che aveva provocato il blocco merci: "Venendo meno le ragioni dell'inasprimento della lotta - spiegano Cgil e Flai - si mantiene il presidio, si sbloccano le merci" e si lavora alla "ricollocazione dei lavoratori".