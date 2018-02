Nuovo portale web Regione Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 FEB - E' online il nuovo portale della Regione Emilia-Romagna, progettato e realizzato internamente rivedendo completamente la grafica e la struttura dei contenuti - dall'attività istituzionale, ai canali di servizio, atti, bandi - ideato secondo le Linee guida di design messe a punto da Agid, l'Agenzia per l'Italia digitale: l'Emilia-Romagna è fra le primissime Regioni a farlo. In primo piano, l'informazione sull'attività istituzionale della Regione. Al consueto indirizzo www.regione.emilia-romagna.it - che nel 2017 ha registrato oltre 2,3 milioni di visitatori unici (oltre 5,2 mln di pagine visitate) - si apre un portale del tutto nuovo, realizzato su di una unica pagina in verticale, con la collaborazione di tutte le strutture della Regione, 7 anni dopo la precedente riorganizzazione dell'intera presenza regionale sul web, che interessò anche l'intero network di siti tematici collegati.

Accessibile da smartphone e tablet, il portale valorizza i contributi multimediali (video, foto, infografica).