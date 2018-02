Cucina e ricette in casa Morandi

(ANSA) - BOLOGNA, 8 FEB - In via Fondazza prende forma il racconto di una normalità per nulla ordinaria: quella della quotidianità di Casa Morandi. 'Una straordinaria normalità' (Corraini Edizioni) è un diario, un copione e un libro di ricette: un racconto fatto di personaggi, ambienti, odori e sapori, un'immersione nell'atmosfera della famiglia di Giorgio Morandi.

Ricordi e ingredienti si intrecciano in questa raccolta di momenti e ricette ideata da Wonderingstars e curata da Carlo Zucchini e Simone Sbarbati. Una miscela che svela il lato più intimo dell'artista: gusti, abitudini, dedizione e cura con cui la madre e le sorelle raccoglievano e custodivano le ricette, sempre perfezionandole per creare un ricettario "che fosse raffinato com'era raffinata la famiglia".

Sabato 10 febbraio alle 17, al MAMbo, Zucchini e Sbarbati racconteranno come è nato questo volume, ripercorrendo aneddoti e vicende legate alla famiglia dell'artista bolognese. Per tutti, tè e biscotti preparati con le ricette custodite dalle sorelle Morandi.