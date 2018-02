Vessicchio dirigerà iniziative Antoniano

(ANSA) - BOLOGNA, 7 FEB - Il maestro Peppe Vessicchio è stato nominato Direttore musicale delle iniziative promosse dall'Antoniano. Vessicchio, già direttore artistico della compilation del 60/o Zecchino d'Oro, è in questi giorni a Sanremo e proprio al Festival della canzone italiana il Piccolo Coro 'Mariele Ventre' torna per il secondo anno, in occasione della serata del 9 febbraio dedicata ai duetti, per affiancare, assieme al cantautore e comico Paolo Rossi, la band bolognese Lo Stato Sociale in gara con il brano 'Una vita in vacanza'.

Vessicchio si dice "entusiasta" per la nomina: "mi propongo di sostenere la qualità che il Piccolo Coro ha sempre manifestato - spiega - e se possibile di contribuire per una ulteriore crescita nella piena considerazione dei principi nonché degli elevati propositi del suo storico direttore, Mariele Ventre, che ne fu anche fondatore".

A breve comincerà la selezione dei brani: della commissione faranno parte tra gli altri Nicoletta Mantovani, Francesca Michielin e Ghemon