Spaccio cocaina, 5 arresti a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 7 FEB - Un 'giro' di spaccio di cocaina nella cosiddetta 'Bologna da bere', con una clientela fatta anche di imprenditori e liberi professionisti che frequentano locali del centro. Lo ha smantellato la Polizia di Stato, al termine di un'indagine che ha portato a cinque ordinanze cautelari agli arresti domiciliari emesse dal Gip Francesca Zavaglia su richiesta del Pm Roberto Ceroni, che ha coordinato il lavoro della squadra Mobile. Tra gli indagati ci sono anche un ristoratore e un barista che per un periodo ha lavorato in un locale della 'movida' cittadina'. L'operazione antidroga nasce da una costola dell'indagine che un anno fa, a gennaio 2017, portò alla scoperta che il ristorante Sottosopra di via Garibaldi, di fronte alla Procura, era diventato un ritrovo per la vendita e il consumo di 'coca'. Allora furono arrestate quattro persone, fra le quali i gestori del locale.

"Il ristorante 'Sottosopra', che dal gennaio 2017 ad oggi ha mutato gestione, è completamente estraneo allo spin off investigativo che ha condotto agli arresti di martedì 6 febbraio". Lo dice in una nota l'avvocato Matteo Murgo, legale del titolare del locale di Via Garibaldi, affermando che altrimenti le notizie diffuse sarebbero "fuorvianti" e "diffamatorie" nei confronti del proprio assistito. "Nessuna nuova contestazione di attività delittuosa ha attinto esponenti del locale nell'ambito delle operazioni", aggiunge il legale.