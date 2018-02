Salvini: braccialetto Amazon non esiste

(ANSA) - CASTEL SAN GIOVANNI (PIACENZA), 7 FEB - "Il braccialetto non esiste e non esisterà mai. Amazon ha l'idea di crescere e di assumere in Italia e questo è bene". Così il segretario della Lega Matteo Salvini dopo una visita allo stabilimento Amazon di Castelsangiovanni e l'incontro con i vertici e i sindacati. "La Lega al governo - ha aggiunto - vuole agevolare chi investe in Italia a patto che questo vada ad aiutare i lavoratori, con maggiori diritti, maggiori tutele, maggiori stipendi, quello che è certo è che il governo Salvini impedirà che chi fa profitti in Italia vada a pagare le tasse all'estero.

Vogliamo garantire un futuro ordinato, regolamentato aumentando i diritti di chi lavora. Noi vogliamo aiutare tante aziende a reinvestire in Italia, e tante aziende che hanno chiuso in Italia e aperto all'estero a ritornare in Italia. Con una tassazione più normale, non del 70 ma del 15 per cento. È chiaro che i maggiori utili vanno reinvestiti in tutele e stipendi per i lavoratori".