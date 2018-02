Bologna dedica festival al mondo del tè

(ANSA) - BOLOGNA, 7 FEB - Torna a Bologna, dal 9 all'11 febbraio a Palazzo Pallavicini, 'In Tè', il primo festival italiano interamente dedicato al tè e al suo mondo, che aveva debuttato nell'aprile scorso con 5.700 visitatori e oltre undicimila tè offerti.

Saranno esposti, tra gli altri, preziosi tè bianchi da Malawi e Sri Lanka, rarità dal Nepal, le pratiche bottiglie per l'infusione a freddo da portare sempre con sé, divenuto in breve tempo oggetto di culto in Giappone, cui è dedicata l'edizione 2018 della rassegna, alla scoperta di pregiate selezioni. Non mancheranno momenti di intrattenimento come cerimonie del tè (con maestri delegati dal Governo giapponese), corsi di kintsugi (l'arte di riparare con l'oro le tazze in ceramica usate per la cerimonia) e di furoshiki (tipico involucro quadrato di stoffa usato per avvolgere oggetti), il rituale della vestizione dei kimono.

In programma anche workshop a tema, due focus e corsi introduttivi al mondo del tè, sia amatoriali che professionali.