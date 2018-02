Attentato caserma Cc: Pm, archiviare

(ANSA) - BOLOGNA, 7 FEB - La Procura di Bologna, con un atto firmato nei giorni scorsi dal procuratore capo Giuseppe Amato e dal pm Antonella Scandellari, ha chiesto l'archiviazione del fascicolo, contro ignoti, sull'attentato alla stazione dei carabinieri Corticella, danneggiata da un ordigno la notte del 27 novembre 2016. Le indagini, condotte dall'Arma, non hanno portato a identificare i responsabili. La notizia, sulle pagine locali di Repubblica, trova conferma in ambienti giudiziari.

Le telecamere di videosorveglianza avevano ripreso tre persone incappucciate, mentre posizionavano l'ordigno. Il 10 dicembre, in relazione all'attentato, fu fermato un anarchico francese, Cedric René Michel Tatoueix, in seguito scarcerato quando vennero meno le esigenze cautelari. Alla fine è stato accusato di aver maneggiato e detenuto con altri anarchici un ordigno, ma non quello esploso in via San Savino: la sua posizione è al vaglio del giudice dell'udienza preliminare.