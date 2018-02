Amici Mago Zurlì,mandate foto e pensieri

(ANSA) - BOLOGNA, 7 FEB - Ricordare Cino Tortorella nel primo anniversario della scomparsa, avvenuta il 23 marzo 2017 a 89 anni, con una foto, una canzone, un pensiero dedicato a lui e allo Zecchino d'Oro: a promuovere l'iniziativa è l'associazione Amici di Mago Zurlì, onlus senza scopi di lucro che "persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nell'informazione e nella didattica, a tutela della salute e dei diritti civili dei bambini".

"Chiediamo a tutti i bambini di ieri e di oggi - spiega il suo presidente Lucio Catamo, ortopedico che ha avuto tra i propri pazienti anche Tortorella dopo una brutta caduta - di inviarci un ricordo a presidente@amicidimagozurli.it oppure segreteria@amicidimagozurli.it. Li vorremmo pubblicare sul sito in occasione dell'anniversario della scomparsa". Ambasciatore Unicef, Cino Tortorella nella sua vita - ricorda Catamo - "ha selezionato oltre un milione di bambini per lo Zecchino d'Oro e ha dedicato tutta la sua vita in difesa dei diritti dei bambini... ad essere bambini".