Al teatro Duse le 'Sorelle Materassi'

(ANSA) - BOLOGNA, 7 FEB - Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati sono le protagoniste di "Sorelle Materassi" dal romanzo di Aldo Palazzeschi, adattato per il teatro da Ugo Chiti per la regia di Geppy Gleijeses dal 9 all'11 febbraio al Teatro Duse di Bologna. Il capolavoro di Palazzeschi è ambientato nei primi anni del XX secolo nel sobborgo di Firenze Coverciano, e narra la vicenda di quattro donne che vivono una vita tranquilla e isolata. Tre di esse (Teresa, Carolina e Giselda), sono sorelle: le prime due sono nubili, la terza è stata da loro accolta essendo stata respinta dal marito. Tutto sembra scorrere su tranquilli binari quando nella casa giunge Remo, il giovane figlio di una quarta sorella morta ad Ancona. Bello, pieno di vita, spiritoso, il giovane attira subito le attenzioni e le cure delle donne i cui sentimenti parevano addormentati in un susseguirsi di scadenze sempre uguali.