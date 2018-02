Una festa per Melfi,che compie 1000 anni

(ANSA) - POTENZA, 6 FEB - Dal 1018 al 2018, da capitale del regno normanno a "capitale europea dell'automobile": quasi uno slogan per racchiudere i mille anni di Melfi - città di circa 17 mila abitanti della provincia di Potenza - che ha presentato oggi a Roma, nella sede del ministero di Beni Culturali e Turismo, il programma dei festeggiamenti. Città sede di cinque concili, Melfi è anche la città dalla quale vennero emanate, nel 1231, le "Costituzioni", tappa fondamentale del diritto. Del millenario di Melfi si è parlato con Giampaolo D'Andrea, capo di gabinetto del ministro del Mibact, con Paola Passarelli, direttore generale delle biblioteche e istituti culturali, e Angela Benintende, dirigente del secondo servizio. La delegazione lucana era guidata dal sindaco di Melfi, Livio Valvano, e ne hanno fatto parte il professor Cosimo Damiano Fonseca - accademico dei Lincei, ex rettore dell'Università della Basilicata e presidente del comitato scientifico per il millenario - docenti universitari e lo scrittore Raffaele Nigro.