Da Sicilia a Bologna per furti a anziani

(ANSA) - BOLOGNA, 6 FEB - Dalla Sicilia fino al territorio bolognese per truffare e derubare gli anziani soli in casa. Con l'operazione 'Sicilia Errante' i carabinieri del comando provinciale di Bologna e quelli di San Giovanni in Persiceto, coordinati dalla pm Michela Guidi, sono riusciti ad arrestare due persone, entrambe con precedenti e appartenenti ad una famiglia nomade, che hanno 'razziato' oro e gioielli negli appartamenti di due signore ottantenni, dopo aver carpito la loro fiducia fingendosi vigili urbani. Si tratta di B.D., 22enne siracusano e di F.R., 38enne catanese, raggiunti nei giorni scorsi da due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice Alberto Gamberini. Il loro modus operandi era sempre lo stesso. Prima avvicinavano gli anziani andando in giro per il paese, con tanto di furgone, spacciandosi per arrotini, poi, dopo aver scoperto il loro indirizzo, si presentavano alla porta e con una divisa che ricordava quella dei vigili, entravano in casa dicendo di dover controllare una fuga di gas.