Amazon incontra sindacati il 19 febbraio

(ANSA) - PIACENZA, 6 FEB - Amazon e i sindacati si confronteranno in prefettura il 19 febbraio alle ore 17. La data dell'atteso incontro è stata fissata e poi comunicata alle parti dai funzionari del palazzo del Governo. Il 20 dicembre vertici del colosso dell'e-commerce disertarono la riunione con Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Ugl terziario provocando come risposta una serie di scioperi a sorpresa da parte degli addetti del magazzino di Castelsangiovanni. La notizia è arrivata dopo il faccia a faccia romano, venerdì scorso, tra Amazon e il ministro del Lavoro Giuliano Poletti con la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Paola De Micheli.

Intanto però la questione Amazon, che negli ultimi giorni ha visto aprirsi il nuovo fronte di polemica sul brevetto dei braccialetti elettronici, infiamma anche la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo. Domani intorno alle 14 è atteso al Logistic Park di Castelsangiovanni il leader della Lega e candidato premier Matteo Salvini.