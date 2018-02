Vasco, Comune di Modena sanzionato

(ANSA) - MODENA, 5 FEB - Con il conferimento della cittadinanza onoraria a Vasco Rossi (il 17 gennaio) il Comune di Modena ha violato la par condicio. A stabilirlo è il Garante, che sanziona l'amministrazione modenese del sindaco Pd Gian Carlo Muzzarelli, con l'obbligo di pubblicazione, per quindici giorni, sul proprio sito web di un messaggio che rechi l'indicazione di non aver rispettato quanto previsto dalla legge 28 del 22 febbraio 2000. L'autorità per le garanzie delle comunicazioni è arrivata a questa decisione sulla base della documentazione trasmessa dal Corecom regionale, che ha rilevato la violazione nella pubblicazione sul sito istituzionale della notizia del 16 gennaio sul "Conferimento della cittadinanza onoraria di Modena a Vasco Rossi" e della notizia del 17 gennaio "Vasco Rossi è cittadino onorario" nella quale sono state riportate anche foto che, oltre all'artista, ritraevano proprio il sindaco di Modena.