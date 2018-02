Tentata estorsione 1 mln, nuovo arresto

(ANSA) - MODENA, 5 FEB - Nuovi arresti per la tentata estorsione da un milione di euro ai danni di un imprenditore del modenese. I carabinieri della compagnia di Pavullo nel Frignano hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Gip Paola Losavio nei confronti di un 59enne e di un 41 enne, già fermati il 29 gennaio, e di una terza persona, un 52enne conosciuto alle forze dell'ordine e sorvegliato speciale.

Le indagini, coordinate dal Pm Claudia Natalini, hanno consentito di raccogliere ulteriori elementi a carico degli indagati. Il terzo uomo è emerso come il punto di collegamento tra il 59enne, ritenuto il mandante, e il 41enne, individuato come l'esecutore materiale e responsabile della richiesta estorsiva avanzata il 23 agosto a Pavullo e culminata nell'incendio dell'auto della vittima, nella notte tra il 25 e il 26 settembre.