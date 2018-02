Danni autovelox con esplosivo, indagini

(ANSA) - BOLOGNA, 5 FEB - Due colonnine autovelox installate in via della Cooperazione a Imola, nel Bolognese, sono state distrutte nella notte fra sabato e domenica. I carabinieri hanno accertato che i vandali hanno utilizzato una sostanza esplosiva per danneggiare gli apparecchi: lo scoppio ha generato un'onda d'urto molto potente che li ha proiettati in mezzo alla strada a diversi metri di distanza. I resti dell'esplosivo sono stati sequestrati e consegnati agli artificieri del comando provinciale di Bologna per le analisi tecnico scientifiche. La notizia del raid vandalico contro gli autovelox, che erano in funzione da pochi giorni, è stata diffusa e commentata anche da diversi cittadini sui social.