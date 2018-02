Baglioni, a Milva premio alla carriera

(ANSA) - SANREMO, 5 FEB - "Venerdì sarà consegnato il Premio alla carriera della città di Sanremo a Milva". Claudio Baglioni ha raccolto l'invito partito da Cristiano Malgioglio nei giorni scorsi, e sostenuto da molti artisti sui social, per omaggiare la rossa signora della canzone italiana.

79 anni, la 'pantera di Goro', in una brillante carriera internazionale tra teatro con le sue interpretazioni di Brecht e musica, detiene il record di partecipazioni al festival, 15, insieme a Peppino Di Capri, Toto Cutugno e Al Bano. Da tempo è lontana dalle scene per una malattia.