Serra marijuana nel garage, denunciato

(ANSA) - FORLI', 4 FEB - E' finita con una denuncia a piede libero per detenzione e produzione a fini di spaccio, una lite particolarmente accesa con il proprio genitore per un 21enne di Forlì che, nel garage della sua abitazione, ha allestito una piccola serra con alcune piante di marijuana scoperta dagli uomini della Polizia di Stato intervenuti, ieri, per sedare il dissidio.

Gli agenti delle delle volanti e della Squadra Mobile, intervenuti sul posto anche su richiesta dei vicini di casa del giovane, hanno scovato nel garage - una volta riportata la calma - alcune piante di stupefacente ed un modesto quantitativo già essiccato e suddiviso in dosi, dal peso complessivo di circa 800 grammi. I poliziotti hanno rinvenuto tutta l'attrezzatura utile alla produzione tra cui ventilatori, condensatori, termometri digitali e lampade alogene, un tubo di aereazione in alluminio e bilancini di precisione oltre a un quaderno con tutte le istruzioni sulle modalità di coltivazione di marijuana.