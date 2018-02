Maltempo,verso normalità elettricità E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 4 FEB - Si avvia alla normalizzazione il servizio elettrico in Emilia-Romagna dopo i disagi vissuti ieri sul territorio regionale a causa del maltempo. E' quanto assicura, in una nota, e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione secondo cui "è proseguito per tutta la notte il lavoro delle oltre 150 tecnici tra personale di e-distribuzione e delle imprese impegnate a fronteggiare i danni sulla rete elettrica".

Attualmente, viene spiegato, "sono in corso di finalizzazione le ultime riparazioni che per motivi di sicurezza non è stato possibile ultimare nel corso della notte e il servizio si sta avviando verso la normalizzazione in tutte le province". L'azienda, "è in costante contatto con le autorità locali, la Prefettura e la Protezione Civile, che sta coordinando tutte le operazioni di gestione dell'emergenza maltempo".

Nella serata di ieri, intorno alle 20, la società aveva segnalato circa 4.000 clienti disalimentati in regione.