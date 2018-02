Basket: Reggio Emilia-Sassari 65-63

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 4 FEB - Dopo 40' minuti intensi la classica disfida tra Pallacanestro Reggiana e Dinamo Sassari arride ai biancorossi, che danno l'impressione a lungo di non avere né idee né la giusta grinta per prendersi i 2 punti ma che fanno un salto di qualità nel quarto decisivo, conquistando il successo per 65-63. Primattori nelle fila biancorosse un concretissimo James White, il Nevels dell'ultima frazione e Della Valle, suo il canestro decisivo. Tra gli ospiti, ottimo un sorprendente Spissu, ma a mancare, nella fase decisiva, sono i top-player di Pasquini.