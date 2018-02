Assalto esplosivo a Bancomat a Castenaso

(ANSA) - BOLOGNA, 4 FEB - Un assalto esplosivo è stato compiuto la scorsa notte alla Banca di Imola di via Tosarelli a Castenaso, nel Bolognese. Poco dopo mezzanotte, i ladri hanno fatto saltare in aria lo sportello Bancomat della filiale, riuscendo ad aprirlo e facendo parecchi danni. Dopo il colpo sarebbero fuggiti, in tre a quanto pare, su un'auto di grossa cilindrata, con un bottino ancora da quantificare. Le indagini sono condotte dai Carabinieri.