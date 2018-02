Salvini, E-R simbolo tradimento Renzi

(ANSA) - SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA), 3 FEB - "Partiamo dall'Emilia-Romagna perché è il simbolo del tradimento di Renzi e del Pd, che ha preso Bologna, Modena e appunto l'Emilia-Romagna come la discarica per eleggere candidati impresentabili e trombati da altre parti". Il leader della Lega Matteo Salvini, a San Lazzaro per presentare i candidati dell'Emilia-Romagna alle prossime elezioni, spiega così la scelta di cominciare dalla regione 'rossa' per eccellenza. Il riferimento è alle candidature legate al Pd di Pierferdinando Casini e Beatrice Lorenzin.

"Noi puntiamo su italiani di buon senso, che vogliono vivere tranquilli, che vogliono un lavoro dignitoso - ha proseguito Salvini - meno clandestini in giro per l'Italia, una scuola diversa e un rapporto con l'Europa che metta al centro l'Italia e gli italiani e non le banche".