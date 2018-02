Rapina in ufficio postale nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 3 FEB - Un uomo armato di cutter ha rapinato l'ufficio postale di Cadelbosco Sopra, nel Reggiano.

Intorno alle 7.45, il bandito ha atteso che un dipendente arrivasse per aprire i locali e l'ha minacciato con la lama sorprendendolo alle spalle. Una volta all'interno, il malvivente ha intimato all'impiegato di sbloccare la cassaforte, attendendo una quindicina di minuti la sua apertura. A quel punto, dopo aver chiuso nel bagno il dipendente, il rapinatore ha preso il contante custodito all'interno, oltre 10.000 euro, ed è poi fuggito a piedi con il bottino.

E' quindi scattato l'allarme ai carabinieri, che hanno avviato subito indagini per rintracciare l'autore del colpo, a quanto risulta un italiano di mezza età. Per compiere la rapina ha agito a volto scoperto.