Neve a Bologna, spazzaneve all'opera

(ANSA) - BOLOGNA, 3 FEB - Dall'alba, com'era previsto, nevica anche a Bologna. Il Comune, che aveva già definito la strategia di intervento, spiega che nella notte 40 mezzi hanno sparso circa 100 tonnellate di sale sulle strade della città, a cominciare dalle collinari. Poi si sono mossi 196 spazzaneve in collina e nei luoghi della città ai quali è più importante accedere come gli ospedali. Le previsioni diffuse da Arpae parlano di un'attenuazione delle precipitazioni nevose dal pomeriggio e di un rasserenamento con conseguente calo delle temperature. Gli spargisale rimarranno dunque in attività anche per prevenire eventuali gelate. Il consiglio ai cittadini è di limitare il più possibile l'uso delle auto, e di utilizzarle solo se equipaggiate e attrezzate per queste situazioni meteorologiche. Inoltre vige il divieto di circolazione a ciclomotori, motocicli e quadricicli ed è assolutamente sconsigliato l'uso della bicicletta. Si ricorda l'obbligo di spalare la neve e gettare sale sui marciapiedi davanti ai propri fabbricati.