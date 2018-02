Maltempo: utenti senza luce in E-R scendono a quattromila

(ANSA) - BOLOGNA, 3 FEB - Grazie a riparazioni e all'installazione di gruppi elettrogeni, è sceso a circa quattromila il numero di clienti disalimentati in Emilia-Romagna a causa del maltempo. Lo riferisce e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione.

Prosegue intanto il lavoro delle oltre 150 persone impegnate a fronteggiare i danni sulla rete elettrica. Interventi vanno avanti in provincia di Modena, dove la situazione della rete è in corso di normalizzazione. A causa di una difficile viabilità che ha condizionato i tempi di intervento su alcuni tratti di linee, sono in via di riparazione poi i guasti nelle province di Bologna, di Forlì e di Rimini dove, entro la notte, Enel stima di rialimentare tutta la clientela e di installare i gruppi elettrogeni laddove possibile. (ANSA).