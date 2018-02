Maltempo, allagamento in ospedale Modena

(ANSA) - MODENA, 3 FEB - Allagamento all'ospedale civile di Baggiovara, a Modena: l'acqua, una trentina di centimetri, è finita nel tunnel tecnologico sotterraneo che passa sotto il piano terra, attraversa tutto l'ospedale e l'accesso, solo pedonale, è riservato ai manutentori e al personale autorizzato.

Le cause sono ancora in corso di verifica, ma dai primi accertamenti sembra che il problema sia stato il mancato deflusso dell'acqua, legato alle forti piogge. L'ufficio tecnico ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti con le autopompe e, vista la quantità d'acqua, i mezzi della protezione civile; anche Hera è intervenuta. Il problema è in corso di risoluzione. L'Azienda ospedaliero universitaria di Modena ha precisa che non vi sono stati problemi all'assistenza sanitaria, alle tecnologie e agli impianti. L'ospedale non ha mai smesso di funzionare e l'acqua non è mai arrivata a lambire le zone dove transitano i pazienti, il personale e i visitatori.