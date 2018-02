Maltempo: 12 mila utenti senza luce in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 3 FEB - Sono circa 12 mila le utenze Enel disalimentate in Emilia-Romagna ma, grazie alle riparazioni in corso e all'installazione di gruppi elettrogeni, la situazione nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena è in via di risoluzione. Lo spiega una nota spiegando che sono al lavoro dalla scorsa notte oltre 150 tecnici e operai di e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, coadiuvati dalle imprese appaltatrici, per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo, che ha colpito principalmente la provincia di Bologna (in particolare l'area appenninica), le province di Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini provocando disservizi diffusi a macchia di leopardo. (SEGUE)