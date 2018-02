Giochi e maschere irregolari sequestrati

(ANSA) - BOLOGNA, 3 FEB - Giocattoli e maschere per carnevale e prodotti per la pesca sportiva senza marchio di sicurezza europeo e senza indicazioni su origine e composizione. Sono circa 20.000 i prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna in un grande magazzino a Castel Maggiore, nel Bolognese, gestito da una commerciante cinese ora segnalata alla Camera di Commercio per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo. Il valore della merce sequestra, in vendita sugli scaffali dell'esercizio a prezzi particolarmente bassi e di qualità visibilmente scadente, è di circa 30 mila euro. Le verifiche dei finanzieri hanno accertato l'assenza sulle confezioni delle informazioni minime previste dal codice riguardo composizione dei prodotti, qualità e provenienza. La maggior parte degli articoli era priva della marcatura CE, e dunque della garanzia per l'acquirente che non si tratta di prodotti dannosi per la salute e essi siano stati fabbricati rispettando gli standard di sicurezza europei.