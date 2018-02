Davis,Barazzutti "ci godiamo il momento"

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Una vittoria che "porta sollievo e mette pressione al Giappone. Ci godiamo il momento". E' soddisfatto Corrado Barazzutti, capitano della nazionale di tennis. La vittoria del doppio Bolelli-Fognini contro la coppia nipponica Mclachan-Uchiyama smorza la tensione di questa sfida di Davis valida per il primo turno del World Group 2018, in corso a Morioka, Giappone.

"Era un punto importantissimo -dice Barazzutti- e i ragazzi hanno giocato bene, risposto bene, si sono espressi ad alto livello per tutto il match contro una coppia di specialisti". Il capitano è molto contento anche per Bolelli al di là della vittoria: "Quello di Bolelli -dice Barazzutti- è un recupero importantissimo e non solo per la squadra. Simone è un giocatore competitivo che può fare molto bene. Chiudiamo la seconda giornata in vantaggio e questo può mettere un po' di pressione al Giappone. Adesso siamo contenti e ci godiamo il momento perché domani c'è tanto tennis ancora da giocare".