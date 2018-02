Davis, Italia batte Giappone in doppio

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Italia in vantaggio per 2-1 sul Giappone al termine della seconda giornata della sfida di Coppa Davis valida per il primo turno del World Group 2018 in corso sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka. Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno infatti sconfitto per 7-5. 6-7, 7-6 7-5, in tre ore e 37 minuti di gioco, il doppio nipponico formato da Ben Mclachan e Yasutaka Uchiyama.