Abbracci violenti e stalking, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 3 FEB - Non si rassegnava alla fine della relazione con la compagna e per mesi ha tormentato la donna, con minacce alternate a gesti di autolesionismo anche davanti ai tre figli. L'uomo, un 34enne italiano, è stato arrestato dai Carabinieri di Sant'Agata Bolognese (Bologna), che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere per maltrattamenti e stalking. E' stata la donna a rivolgersi ai militari e a novembre una pattuglia fu inviata a casa della coppia per interrompere l'ennesima lite domestica, durante la quale l'uomo aveva preso a testate lo spigolo del letto e si era ferito la fronte. Qualche tempo dopo, in seguito alla decisione di lei di interrompere la relazione, il 34enne le aveva fatto trovare un mazzo di rose rosse, con la pretesa di fotografarle e pubblicarle sui social per mostrare a tutti che avevano fatto pace. Al rifiuto, l'aveva picchiata. Altre volte le aveva fatto male, in un caso abbracciandola in modo talmente violento da causarle un trauma cervicale.