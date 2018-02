Renzi presenta programma in Opificio Golinelli

(ANSA) - BOLOGNA, 2 FEB - Per presentare il programma del Pd, il segretario Matteo Renzi ha scelto l'Opificio Golinelli di Bologna, un edificio recentemente ristrutturato dove l'industriale Marino Golinelli, 97 anni, ha creato una cittadella della scienza in cui si organizzano iniziative culturali, didattiche e divulgative. "E' una delle personalità più giovani che ho conosciuto negli ultimi anni", ha detto Renzi.

In platea una buona fetta dello stato maggiore del partito, a cominciare da Lorenzo Guerini e Piero Fassino, il ministro Dario Franceschini e quasi tutti i candidati del Pd dei collegi dell'Emilia-Romagna, fra cui Lucia Annibali e Carla Cantone.

"Gli altri promettono il paese dei balocchi, noi abbiamo un altro programma", è lo slogan scelto per l'iniziativa. Il programma è composto da 100 punti.