Palazzo Ducale Modena, due visite in più

(ANSA) - MODENA, 2 FEB - Ogni weekend nove turni di visite guidate a Palazzo Ducale, sede dell'Accademia militare di Modena. Due visite in più, la domenica alle 14.30 e 15.30, che finora non erano possibili. Le consente la nuova convenzione tra Comune e Accademia; la prenotazione avverrà attraverso l'Ufficio informazione e accoglienza Turistica (Iat) di piazza Grande, al numero 059 2032660 o via mail (info@visitmodena.it).

Laconvenzione, sottoscritta dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dal Comandante dell'Accademia militare Stefano Mannino, sarà valida per due anni, fino al 31 dicembre 2019, e conferma il rapporto di collaborazione tra Comune e Accademia rendendo possibile l'accesso e la conoscenza dell'antica residenza ducale estense.

Con le guide si può visitare il Cortile d'onore, il parlatorio, lo scalone d'onore, il loggiato, il museo storico dell'Accademia, l'appartamento di Stato, la scala del circolo unificato, il cortile Accademia di Torino.