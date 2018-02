Meteo, allerta neve in regione

(ANSA) - BOLOGNA, 2 FEB - Allerta arancione per neve nelle zone collinari centro-orientali dell'Emilia-Romagna dalla serata del 2 febbraio fino alle 24 del 3 febbraio, per il passaggio di una perturbazione con precipitazioni diffuse e continue, in intensificazione durante la notte e per tutta la prima parte di sabato 3.

Le precipitazioni - spiega Arpae - saranno sempre nevose sui rilievi a partire da quote collinari su tutto l'Appennino regionale. Sulla pianura, sono previste sotto forma di pioggia.

Nella fascia pedecollinare le precipitazioni diverranno nevose a partire dalle ore notturne.

Quantitativi compresi tra i 10-15 cm sui centri urbani da Reggio Emilia fino a Forlì-Cesena; inferiori a 5 cm. a Parma e Ferrara; tra 30 e 50 cm. nelle zone collinari centro-orientali e in tutte le zone montane; tra 10 e 30 cm. nella collina emiliana occidentale. Previsti anche venti orientali sulla fascia costiera. Mare agitato al largo. Criticità idraulica e idrogeologica in tutti i settori centro-orientali.